Котельные в районах области Абай работают в штатном режиме

В акимате области Абай рассказали о состоянии котельных в регионе, передаёт BaigeNews.kz.

"По Кокпектинскому району имеется 43 котельных. Из них 34 отапливаются твердым топливом, остальные 9 оснащены электрическими котлами. Они работают в штатном режиме. Общая потребность угля в учреждениях образования и в других социальных объектах района составляет 7047 тонны. Так, 22 объекта образования, из них 13 оборудованы автономными котельными на твердом топливе, 5 — электрокотлами, 3 — теплофонами. На данный момент поставки угля в школы района составляют 4352 тонны, что соответствует 100% от общего объема потребности", — отметили в акимате.

В ведомстве добавили, что потребность в твердом топливе объектов культуры составляет 495 тонны. В настоящее время поставки угля составляет 100%. Кроме того, поставки угля по учреждениям здравоохранения района составляют 2200 тонны, что полностью соответствует плану.