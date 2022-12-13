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  • Кот вместо кубка: проигравшие на ЧМ английские футболисты забрали домой бездомного кота
instagram.com/england Сегодня, 03:30
219
Сегодня, 03:30
219
Фото: instagram.com/england

Кот вместо кубка: проигравшие на ЧМ английские футболисты забрали домой бездомного кота

Футболисты сборной Англии Джон Стоунз и Кайл Уокер забрали с собой в Англию бездомного кота по кличке Дейв, передаёт BaigeNews.kz

Спортсмены присмотрели его на ЧМ в Катаре и изначально сказали, что заберут его домой в случае выигрыша чемпионата. Несмотря на то, что сборная Англии уступила сборной Франции в четвертьфинале, бездомное животное футболисты всё же решили забрать с собой. 

"Биг Дэйв... Мы сели ужинать в кафе, и в следущую минуту подошёл он. Он приходил туда каждый вечер в ожидании своей еды. Однажды он даже отказался от еды, кажется стал немного жадным", - пошутил футболист Джон Стоунз на своей странице в Инстаграм.  

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#ЧМ #футбол #Катар
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:30
219
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