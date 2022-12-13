Кот вместо кубка: проигравшие на ЧМ английские футболисты забрали домой бездомного кота

Фото: instagram.com/england

Футболисты сборной Англии Джон Стоунз и Кайл Уокер забрали с собой в Англию бездомного кота по кличке Дейв, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсмены присмотрели его на ЧМ в Катаре и изначально сказали, что заберут его домой в случае выигрыша чемпионата. Несмотря на то, что сборная Англии уступила сборной Франции в четвертьфинале, бездомное животное футболисты всё же решили забрать с собой.

"Биг Дэйв... Мы сели ужинать в кафе, и в следущую минуту подошёл он. Он приходил туда каждый вечер в ожидании своей еды. Однажды он даже отказался от еды, кажется стал немного жадным", - пошутил футболист Джон Стоунз на своей странице в Инстаграм.