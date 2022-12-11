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Франция одолела Англию на ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Сборная Франции обыграла команду Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sport-express.
Встреча в Эль-Хауре на стадионе "Эль-Байт" завершилась со счетом 2:1.
Первый гол на 17-й минуте забил французский полузащитник Орельен Чуамени. На 54-й минуте английский форвард Гарри Кейн реализовал пенальти, однако за 12 минут до окончания второго тайма Оливье Жиру вновь вывел Францию вперед. Точный удар лучшего бомбардира в истории сборной страны принёс победу французам.
Кейн теперь делит с Уэйном Руни звание лучшего бомбардира сборной Англии - 53 гола, а Льорис сегодня стал лидером сборной Франции по количеству игр - 143, тем самым побил рекорд Лилиана Тюрама.
Между тем, Харри Кейну придется жить с воспоминаниями о незабитом пенальти. Ведь у англичан был шанс перевести матч в дополнительное время, когда главный арбитр встречи после подсказки Вар назначил второй пенальти в ворота французов. К мячу снова подошел Кейн, но на этот раз он не попал в створ, послав мяч над перекладиной.
Таким образом, сборная Франции вышла в полуфинал, где 14 декабря сыграет с командой Марокко, которая этой ночью обыграла Португалию.
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