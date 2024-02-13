Кот Кузя спас школьника от пожара в квартире
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Кот спас 10-летнего мальчика от пожара в Москве. В квартире загорелся натяжной потолок и рухнул на диван. Мальчик учил уроки в другой комнате и ничего не замечал, только настойчивое мяуканье домашнего питомца заставило его оторваться от учебников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
В пятиэтажке в Северном Измайлово произошло короткое замыкание в потолочных светильниках, часть потолка обрушилась на диван в зале и тот мгновенно вспыхнул.
10-летний Жора был дома один, он находился в детской. Кот Кузя увидел пламя, прибежал к ребёнку и начал громко мяукать. Мальчик вышел посмотреть, в чём дело. В тот момент в гостиной уже был сильный пожар.
Школьник схватил кота, выбежал из квартиры, сам позвонил в экстренные службы и побежал предупреждать соседей.
Пожар потушили. Благодаря умному Кузе никто не пострадал.
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