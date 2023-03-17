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Костанайский школьник стал призером двух международных олимпиад
Ученик 10 класса Жан Даутов принес "золото" и "серебро" в международной математической олимпиаде, которая прошла в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
13-14 марта в Алматы прошли две международные математические олимпиады: Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада и Международная олимпиада "Шелковый путь". Олимпиады, ставшие уже традиционными, прошли в традиционном формате.
Лучшие математики со всей страны собрались, чтобы не только решить сложные и интересные задачи, но и пообщаться и обменяться опытом.
"Костанайская область была представлена 2 учащимися лицея-интерната "Білім-Инновация" для одаренных детей: Даутовым Жаном (10 класс) и Саматовым Алиханом (8 класс)", - сообщили в управлении образования Костанайской области.
Для Алихана – это новый опыт участия в международных олимпиадах, а для Жана – это новый этап в его олимпийской жизни. В прошлом году в олимпиаде "Шелковый путь" Жан завоевал золотую медаль, а в этом году стал призером двух олимпиад: золотая медаль - Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады и серебряная - олимпиады "Шелковый путь".
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