Костанайский подросток заставлял свою мать брать кредиты на развлечения

В Костанае полицейские вынесли защитное предписание в отношении несовершеннолетнего. 17-летний подросток постоянно устраивал семейные скандалы своей матери, которая долгое время находилась в ситуации психологического давления со стороны сына, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qostanay.TV.

Эта ситуация попала в поле зрения ювенальных полицейских при проведении рейдовых мероприятий в рамках операции "Дети в ночном городе". При проведении профилактического рейда ювенальные полицейские Елизавета Володина и Данил Боханов осуществляли проверку подученных подростков по месту жительства.

"При посещении одной из квартир нам рассказали о ситуации, в которой находилась женщина, проживающая по соседству. Мы проверили эту информацию и оказалось, что 17-летний подросток оказывает психологическое давление на мать. Постоянно ругается с ней, требует деньги на развлечения, дорогие покупки, заставляет брать кредиты", — рассказала Елизавета Володина.

Обращаться в полицию женщина боялась, так как не хотела придавать огласке ситуацию. В итоге сын-абьюзер не раз доводил мать до нервных срывов.

"Мы провели беседу с женщиной, объяснили ей, как можно защитить свои права и вынесли в отношении подростка защитное предписание. Несовершеннолетний был поставлен на учет, к ситуации подключились психологи", — прокомментировал Данил Боханов.

В результате принятых мер ситуация в семье нормализовалась, ее продолжают контролировать полицейские. В свою очередь, женщина обратилась со словами благодарности в адрес стражей порядка, которые помогли в решении столь сложной для нее проблемы.