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polisia.kz Сегодня, 13:13
43
Сегодня, 13:13
43
Фото: polisia.kz

Костанайские полицейские задержали "обнальщика", помогавшего мошенникам

Работая на мошенников, он получал пять процентов от обналиченной суммы.

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Костанайской области задержали 31-летнего горожанина, который "работал" на мошенников. Он обналичивал деньги, полученные мошенническим путём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"31-летний мужчина был задержан возле одного из филиалов банка, где он с карты дропа обналичивал денежные средства. При обыске у мужчины изъяли мобильный телефон и 1,9 миллиона тенге. Наличные он собирался передать мошенникам, которые получили их обманным путём у граждан. За свои услуги мужчина брал пять процентов от обналиченной суммы", — рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Олжас Магыпаров.

По данному факту начато досудебное производство, предусмотренное частью 3 статьи 190 - "Мошенничество".

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#мошенничество #Костанайская область #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:13
43
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