Костанайские полицейские задержали "обнальщика", помогавшего мошенникам

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Костанайской области задержали 31-летнего горожанина, который "работал" на мошенников. Он обналичивал деньги, полученные мошенническим путём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"31-летний мужчина был задержан возле одного из филиалов банка, где он с карты дропа обналичивал денежные средства. При обыске у мужчины изъяли мобильный телефон и 1,9 миллиона тенге. Наличные он собирался передать мошенникам, которые получили их обманным путём у граждан. За свои услуги мужчина брал пять процентов от обналиченной суммы", — рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Олжас Магыпаров.