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Baigenews.kz Сегодня, 15:24
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Сегодня, 15:24
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Фото: Baigenews.kz

Кошанов созвал совместное заседание парламента на 30 июня

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан. Текст документа распространила во вторник пресс-служба мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

Заседание депутатов мажилиса и сената состоится 30 июня 2023 года в 9:00.

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Сегодня, 15:24
226
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