Кортеж выпускников: 100 машин отправили на штрафстоянку в Мангистау

25 мая, когда выпускники отмечали окончание школы, в Мангистауской области в усиленном режиме работали 463 сотрудника ДП региона и 103 наряда автопатруля, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на предупреждения сотрудников полиции, в регионе ряд выпускников допустили различные правонарушения и совершили противоправные действия, рассказали в пресс-службе ДП

В области 104 транспортных средства были закрыты на штрафстоянку, владельцы всех авто привлечены к административной ответственности.

"Большинство совершенных правонарушений — нарушение законодательства РК об обязательном страховании, непристёгивание ремней безопасности водителями и пассажирами, управление транспортом без государственного номера, затемнение передних и боковых окон и др. Департамент полиции Мангистауской области призывает строго соблюдать правила дорожного движения. Последствия временного интереса могут привести к трагическим последствиям", — отмечается в сообщении ДП Мангистауской области.

В случае выявления фактов нарушения тишины ночью жителей просят сообщать на номер "102″.

В Алматинской области 25 мая задержали участников автокортежа, которые грубо нарушали правила дорожного движения. Полицейские составили на нарушителей 16 адмпротоколов.