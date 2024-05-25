Участников дерзкого автокортежа задержали в Алматинской области

В день, когда школьники страны отмечают последний звонок, полицейские задержали участников автокортежа, которые грубо нарушали правила дорожного движения на дороге в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Автомобили водворены на спецстоянку. Полицейские составили на нарушителей 16 адмпротоколов.

"Водители привлечены к ответственности за многочисленные нарушения, а именно выезд на встречную полосу движения, несоблюдение требований по перевозке пассажиров и пользованию ремнями безопасности, нарушение правил маневрирования, создание аварийной ситуации, а также управление автотранспортом, не прошедшим технический осмотр.К родителям несовершеннолетних пассажиров, также нарушавших требования по безопасной перевозке пассажиров в транспортных средствах, приняты меры административного воздействия за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов их детей", — говорится в сообщении.

Ранее МВД обращалось к родителям и родственникам несовершеннолетних о необходимости строгого соблюдения законодательства во время и после окончания учебного года, а также обеспечения безопасности школьников.

Полицейские напомнили, что игнорирование требований соблюдения правил поведения на улицах и дорожного движения может привести к трагическим последствиям.