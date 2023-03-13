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  • Коррупция в столичном акимате: главу центра занятости Астаны приговорили к 9-миллионному штрафу
elorda.info Сегодня, 13:20
871
Сегодня, 13:20
871
Фото: elorda.info

Коррупция в столичном акимате: главу центра занятости Астаны приговорили к 9-миллионному штрафу

За получение и дачу взятки осуждены госслужащий и директор ТОО.

В Астане суд вынес приговор в отношении руководителя КГУ "Центр занятости населения города Астана" Б. по факту получения взятки и директора ТОО Г. за дачу взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу районного суда №2 Алматинского района города Астаны.

Как сообщили в суде, чиновник Б. получил от предпринимателя Г. взятку в размере 310 тысяч тенге за заключение договоров на обучение безработных лиц и проведение по ним оплаты.

"Вина подсудимых подтверждена совокупностью представленных суду доказательств, их признательными показаниями, протоколом обыска по месту жительства Б. и изъятия у него остатка от полученной взятки, результатами негласных следственных действий и другими доказательствами по делу", — говорится в сообщении.

В итоге бывшего главу управления занятости и соцзащиты признали виновным по факту получения взятки и назначили ему штраф в размере 30-кратной суммы взятки в размере 9,3 миллиона тенге. Предпринимателю назначили штраф в размере 20-кратной суммы взятки в сумме 6,2 миллиона тенге.

Осуждённые пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.

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#уголовное дело #взятка #акимат #Астана #обучение #суд
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:20
871
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