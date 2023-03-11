Коронавирусом за сутки заразились 85 казахстанцев

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"Минздрав" обновил данные по суточной заболеваемости COVID-19. За сутки в стране положительный результат ПЦР-теста получили 85 чловек: 82 заболели с симптомами и трое — без, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 60 заболевших.

На 11 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 752 человек, из них в стационарах находится 130 пациентов, на амбулаторном — 1 622.

В тяжёлом состоянии — двое пациентов, трое — в состоянии крайней степени тяжести, двое — на аппарате ИВЛ.