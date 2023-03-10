Коронавирусом за сутки заразились 60 казахстанцев

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 60 казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

На 10 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 731человек, из них в стационарах находится – 132 пациента, на амбулаторном уровне – 1 599 пациентa.

В тяжёлом состоянии находятся два пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - три, на аппарате ИВЛ – два пациента.