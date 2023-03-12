Коронавирусом за сутки заразились 58 казахстанцев

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"Минздрав" обновил данные о суточной заболеваемости ковидом. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные результаты ПЦР-теста получили 58 казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 85 заболевших.

По состоянию н 12 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 783 человека, из них в стационарах находится 130 пациентов, на амбулаторном — 1 653 пациента.

В тяжёлом состоянии – 2 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa, трое — на аппарате ИВЛ.