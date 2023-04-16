Коронавирусом за сутки заразились 50 казахстанцев

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Минздрав РК обновил данные по суточной заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 50 казахстанцев,передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 81 заболевшем за сутки.

По состоянию на 16 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 812 человека: из них 184 находится в стационарах и 1 628 пациент лечится амбулаторно.

В тяжёлом состоянии двое пациентов и ни одного — на аппарате ИВЛ.