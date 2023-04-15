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  • Минздрав РК обновил статистику по суточной заболеваемости СOVID-19
pixabay Сегодня, 09:35
304
Сегодня, 09:35
304
Фото: pixabay

Минздрав РК обновил статистику по суточной заболеваемости СOVID-19

По данным Министерства здравоохранения РК, в минувшие сутки коронавирусом заразился 81 казахстанец, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 15 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 805 человек, из них 184 находится в стационарах и 1 621 пациента лечатся дома, амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находится двое пациентов.

 

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Сегодня, 09:35
304
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