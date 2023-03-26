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Сегодня, 11:38
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140Фото: theidealist.ru
Коронавирусом за сутки заразились 34 казахстанца
Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 34 казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.
Днём ранее речь шла о 86 заболевших в сутки.
По состоянию на 26 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 737 человек, 152 из них находятся стационарах и1 585 пациентов лечатся дома, амбулаторно.
В тяжёлом состоянии находится три пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – двое, на аппарате ИВЛ – три пациента.
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