Коронавирусом за сутки заразились 34 казахстанца

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Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 34 казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 86 заболевших в сутки.

По состоянию на 26 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 737 человек, 152 из них находятся стационарах и1 585 пациентов лечатся дома, амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находится три пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – двое, на аппарате ИВЛ – три пациента.