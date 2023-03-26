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theidealist.ru Сегодня, 11:38
140
Сегодня, 11:38
140
Фото: theidealist.ru

Коронавирусом за сутки заразились 34 казахстанца

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 34 казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 86 заболевших в сутки.

По состоянию на 26 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 737 человек, 152 из них находятся стационарах и1 585 пациентов лечатся дома, амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находится три пациентa,  в состоянии крайней степени тяжести – двое, на аппарате ИВЛ – три пациента.

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Сегодня, 11:38
140
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