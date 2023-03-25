Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане снова выросла в разы

Фото: emergency-live.com

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 86 казахстанцев: 80 с симптомами и шестеро — без симптомов, передаёт BaigeNews.kz.

Между тем, днём ранее речь шла всего о 22 заболевших в сутки, а в минувший четверг — о 23.

На 25 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 729 человек, из них в стационарах находится 152 пациента, на амбулаторном лечении — 1 577.

В тяжёлом состоянии находятся трое пациентов, в состоянии крайней степени тяжести — двое, двое — на аппарате ИВЛ.