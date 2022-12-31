Коронавирусом в минувшие сутки заболели 202 казахстанца

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Минздрав обновил данные о суточной заболеваемости COVID-19 в Казхстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства в минувшие сутки коронавирусом заразились 202 казахстанца, днём ранее речь шла о 211 заболевших.

На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 731 человек, из них в стационарах находится – 259 пациент, на амбулаторном – 2 472 пациент.

Восемь пациентов находится в тяжёлом состоянии, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.