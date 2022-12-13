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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 09:11
181
Сегодня, 09:11
181
Фото: pixabay.com

Коронавирус выявили у 155 человек в Казахстане

В Министерстве здравоохранения опубликовали данные о заражении COVID-19 в Казахстане за минувшие сутки, передаёт BaigeNews.kz

Согласно данным, в понедельник, 12 декабря, в стране зарегистрировано 155 новых заражений коронавирусной инфекцией.

На 13 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 847 человек (–1 680+ и 167 КВИ-), из них в стационарах находятся 312 пациента, на амбулаторном – 1 535 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся девять пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациентa, на аппарате ИВЛ – два пациентa. 

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:11
181
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