Коронавирус у кошек: в комитете ветконтроля выступили с заявлением

В Комитете ветеринарного контроля прокомментировали наличие коронавируса у казахстанских кошек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на телеканал "Астана".

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что питомцы стали внезапно чувствовать себя плохо и умирать.

В ведомстве заявили, что обращений от граждан не поступало. Специалисты просят казахстанцев не паниковать - болезнь от четвероногих людям не передается. Но в случае обнаружения странных симптомов у питомцев, медлить нельзя, нужно обратиться в ветклинику.

"Коронавирусная инфекция у семейства кошачьих имеет свой штамм. Он отличается от разновидности Covid-19, а также безопасен для людей. В случае заболевания домашних питомцев "своим" штаммом, вызывает у них серьёзное расстройство и без надлежащего лечения может дойти до летального исхода", - заявили в Комитете ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК.

Ранее сообщалось о том, что в мире заговорили о пандемии кошачьего коронавируса. На Кипре от болезни погибло 300 тысяч четвероногих.