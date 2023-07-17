Казахстанцы подозревают распространение кошачьего коронавируса в стране

Фото: depositphotos/points

В мире началась пандемия кошачьего коронавируса. На Кипре погибло 300 тысяч четвероногих. Вирус уже добрался до Израиля и вот-вот придет в Британию, предупреждают эксперты. Казахстанцы опасаются, что не обошла стороной напасть и нашу страну, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

В сети пользователи рассказывают о внезапных смертях своих пушистых друзей:

"Мой котёнок за ночь стал таким и умер через 2 часа", - пишет карагандинка.

По словам блогера Дениса Денски, это - не единичный факт.

Мировые СМИ сообщают о том, что Кипр становится "островом мертвых кошек": вспышка кошачьего коронавируса унесла 300 тысяч жизней четвероногих, то есть каждую третью кошку на острове, пишет MK RU.

Профессор Даниель Ганн-Мур, специалист по кошачьей медицине из Эдинбургского университета, заявил газете Telegraph, что вспышка такого масштаба "никогда не наблюдалась" и что все чаще поступают сообщения о трупах кошек на улицах, а также подозрения, что это может быть новый, более смертельный штамм FIPV. По данным кипрских зоозащитников, на Кипре погибло не менее 300 000 кошек (численность кошачьих на острове оценивается примерно в миллион особей). Но при таком количестве бездомных животных, живущих на Кипре, диагностировать и документировать каждую инфекцию практически невозможно.

Развитие болезни можно остановить с помощью двух препаратов, но есть проблемы. Один из них - биопрепарат ремдезивир, второй - похожий на него GS-441524. Несмотря на то, что эти препараты разрешены для применения у животных в Великобритании и для ввоза на Кипр, они дорогостоящие - от 2500 до 6000 фунтов стерлингов для кошки весом 3-4 кг. Есть и потенциальный вариант - более дешевый противовирусный препарат, используемый для лечения COVID-19 у людей, молнупиравир. Однако заявка ветеринарной ассоциации на разрешение лечения кошек была отклонена в мае, поскольку правительство заявило, что человеческие препараты не могут быть импортированы для использования в ветеринарии.

Местные ветеринарные врачи призывают правительство обеспечить кошек лечением и проводить их вакцинацию. Но пока некоторые котовладельцы покупают своим и бездомным котикам лекарства за свой счет - на Кипре даже появился черный рынок дешевых нелицензионных препаратов.

"Коронавирус кошачьего инфекционного перитонита FIPV долгие годы оставался смертельной угрозой для кошачьих. Увы, попытки разработать вакцину провалились из-за проблем с ADE (эффект антитело-усиления инфекции - при повторном заражении животное гибнет. - Авт.), а эффективных лекарств не было", - рассказывает известный генетик из США Дмитрий Прус.

Ведущий кошачий ветеринар Америки, Нильс Педерсен из Университета Калифорнии в Дейвисе, выявил два перспективных антикоронавирусных лекарства. Одно из них, GS-441524, было ранней версией ремдесивира - знаменитого в начале пандемии внутривенного лекарства от ковида. Другое, GC376, тоже имело успехи в борьбе против ковида, но не добилось утверждения к использованию у людей.

Против FIPV у кошек эти лекарства существенно более эффективны, чем против родственного вируса SARS-CoV-2 у человека, и причина тут, скорее всего, не в молекулярном составе вирусов, а в затяжном характере болезни у кошек (инфекционный перитонит тянется недели и даже месяцы, и длительный курс лечения постепенно дает плоды). Увы, все успехи ветеринарных испытаний не смогли помочь ветеринарам лечить кошек, поскольку компании-разработчики категорически отказались разрешить ветеринарное использование препаратов.