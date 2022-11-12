Коронавирус обнаружили у 800 пассажиров круизного лайнера в Австралии — СМИ

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Австралийский телеканал ABC сообщил о сотнях инфицированных COVID-19 пассажиров на борту круизного лайнера, который пришвартовался в гавани Сиднея, передаёт BaigeNews.kz.

По данным круизного оператора Carnival, вирусом заражены около 800 человек.

Как уточнили в министерстве здравоохранения штата Новый Южный Уэльс, на лайнере объявлен третий — максимально возможный уровень предупреждения о COVID. Это означает, что по меньшей мере 20 процентов людей, находившихся на борту во время круиза, заразились коронавирусом.

Всего на судне более 3000 пассажиров и 1000 членов экипажа. Все пассажиры пройдут экспресс-тест на антиген перед высадкой.

Многие пассажиры сегодня сходят с корабля после отрицательного результата теста на вирус.

Президент круизного оператора Carnival Australia Маргарет Фицджеральд заявила, что инфицировано около 800 человек, в основном это пассажиры.

Между тем, в Китае, где также растет число случаев заражения, все-таки пошли на смягчение некоторых ограничений. Так, с семи до пяти дней сокращен срок карантина для людей, которые контактировали с заболевшими. Это же касается и туристов. Кроме этого, иностранцы должны будут делать только один тест на ковид, а не два, как раньше. Еще одно смягчение – районы станут делить по риску заражения только на "низкий" и "высокий" уровни, "средний" отменяется.