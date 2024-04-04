Король Великобритании сделал платным вход в свою резиденцию
Сегодня, 07:45
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Сегодня, 07:45Сегодня, 07:45
191Фото: Zuma\TASS
Король Великобритании Карл III открыл платный вход в замок Балморал — резиденцию британских монархов в Шотландии, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".
Стоимость посещения — от 100 до 150 фунтов стерлингов, сообщается на сайте замка.
До настоящего времени за 17,5 фунта можно было прогуляться по садам Балморала и увидеть зал, где стоял гроб покойной королевы Елизаветы II после ее смерти в замке в сентябре 2022 года.
Теперь все желающие могут посетить несколько помещений, которыми пользовались Елизавета II, Карл III и его супруга королева Камилла. В их числе Зеленая комната, где королева незадолго до смерти встретилась с премьер-министром Лиз Трасс. Посетителям также покажут семейные столовые, гостиные и лобби пажей, пишет РБК.
Королю Великобритании Карлу III диагностировали онкологическое заболевание. Монарх приступил к лечению, на время которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия.
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