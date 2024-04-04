Король Великобритании сделал платным вход в свою резиденцию

замок Балморал — резиденцию британских монархов в Шотландии, передает Король Великобритании Карл III открыл платный вход взамок Балморалрезиденцию британских монархов вШотландии, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24"

Стоимость посещения — от 100 до 150 фунтов стерлингов, сообщается на сайте замка.

До настоящего времени за 17,5 фунта можно было прогуляться по садам Балморала и увидеть зал, где стоял гроб покойной королевы Елизаветы II после ее смерти в замке в сентябре 2022 года.

его супруга королева Камилла. В их числе Зеленая комната, где королева незадолго до смерти встретилась с премьер-министром Лиз Трасс. Посетителям также покажут семейные столовые, гостиные и лобби пажей, пишет Теперь все желающие могут посетить несколько помещений, которыми пользовались Елизавета II, Карл III иего супруга королева Камилла. Вихчисле Зеленая комната, где королева незадолго досмерти встретилась спремьер-министром Лиз Трасс. Посетителям также покажут семейные столовые, гостиные илобби пажей, пишет РБК