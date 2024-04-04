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Король Великобритании сделал платным вход в свою резиденцию

Сегодня, 07:45
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Zuma\TASS Сегодня, 07:45
Сегодня, 07:45
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Фото: Zuma\TASS
Король Великобритании Карл III открыл платный вход в замок Балморал  резиденцию британских монархов в Шотландии, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".
 
Стоимость посещения  от 100 до 150 фунтов стерлингов, сообщается на сайте замка.
 
До настоящего времени за 17,5 фунта можно было прогуляться по садам Балморала и увидеть зал, где стоял гроб покойной королевы Елизаветы II после ее смерти в замке в сентябре 2022 года.
 
Теперь все желающие могут посетить несколько помещений, которыми пользовались Елизавета II, Карл III и его супруга королева Камилла. В их числе Зеленая комната, где королева незадолго до смерти встретилась с премьер-министром Лиз Трасс. Посетителям также покажут семейные столовые, гостиные и лобби пажей, пишет РБК.
 
Королю Великобритании Карлу III диагностировали онкологическое заболевание. Монарх приступил к лечению, на время которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия.

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