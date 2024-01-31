Корейская компания проведет обследование состояния нескольких ТЭЦ в Казахстане

Электроэнергетическая корпорация "KEPCO" проведет пилотное обследование ТЭЦ Астаны, Алматы, Павлодара и Топара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.

Сообщается, что министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев встретился с вице-президентами корейских электроэнергетических корпораций "KEPCO" и "DOOSAN ENERBILITY" с Шин Чжон Ген и Янг Юн-Х. Стороны обсудили вопрос предстоящего обследования состояния нескольких электростанций в Казахстане с целью дальнейшего инвестирования.

"По результату обследования мы ожидаем вашу экспертную оценку по перспективам дальнейшей эксплуатации станций, модернизации и улучшения их экологических показателей", - отметил в ходе встречи министр энергетики Казахстана.

Глава Минэнерго заверил, что со стороны министерства компании будет оказана необходимая поддержка.