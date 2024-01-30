Концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года представили в правительстве Казахстана

Концепцию развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы представил в правительстве министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Министр Нуржан Нуржигитов отметил, что документ разработан с учетом анализа текущей ситуации в отрасли и наилучшего международного опыта.

По его словам, для обеспечения водной безопасности страны предусматриваются строительство 20 новых и реконструкция 15 действующих водохранилищ, а также модернизация более 14 тысяч километров ирригационных каналов и гидротехнических сооружений.

Нуржигитов подчеркнул, что непродуктивные потери воды при транспортировке планируется снизить с 50 до 25%, а располагаемые водные ресурсы – увеличить на 2,4 кубических километров.

По его словам, в целом реализация намеченных подходов позволит к 2030 году довести площади орошаемых земель до 2,5 миллиона гектаров.

Также он отметил, что для стимулирования фермеров к применению водосберегающих технологий доля субсидирования расходов на создание оросительных систем, а также приобретение оборудования капельного и дождевального орошения будет увеличена с 50% до 80%.

Министр сообщил, что ожидается, что благодаря этому площади орошаемых земель с водосберегающими технологиям вырастут до 1,3 миллиона гектаров, будет сэкономлено около 2,1 кубических километров воды, а также существенно повысится урожайность сельхозпродукции.

По словам Нуржана Нуржигитова, на сегодня завершаются работы по созданию цифровой платформы hydro.gov.kz, где будет сформирован единый водный кадастр с отображением водных объектов, гидротехнических сооружений, водохозяйственных бассейнов и участков, гидропостов.

Он подчеркнул, что ее планируется ввести в промышленную эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.

Министр также сообщил, что концепцией также предусматриваются проведение цифровизации более 3,5 тысячи километров водоканалов и автоматизация водоучета оросительных систем.