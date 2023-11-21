Контроль над качеством питания усилят в школах Казахстана
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В Казахстане пересмотрели нормы питания детей в организациях образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Сообщается, что в Казахстане пересмотрели нормы питания детей в организациях образования. Включили норму относительно разработки меню с использованием отечественной продукции, производимой в регионе.
Все продукты до поставки в организацию образования должны получить заключение санитарных врачей.
За состоянием самих блюд могут следить бракеражные комиссии, в состав которых войдут родители и попечительский совет, а также администрация школы и медицинские работники.
Кроме того, закреплены законодательные нормы о порядке деятельности мониторинговых групп для членов бракеражных комиссий, межведомственных экспертных групп.
Как отметили в Минпросвещения, особое внимание уделят формированию культуры питания в школах - соблюдению санитарии и гигиены, наличию сервировки и популяризации здорового питания.
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