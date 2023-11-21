  • 21 Ноября, 10:52
  • BAIGENEWS

Контроль над качеством питания усилят в школах Казахстана

Сегодня, 09:54
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edu.mcfr.kz Сегодня, 09:54
Сегодня, 09:54
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Фото: edu.mcfr.kz

В Казахстане пересмотрели нормы питания детей в организациях образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Сообщается, что в Казахстане пересмотрели нормы питания детей в организациях образования. Включили норму относительно разработки меню с использованием отечественной продукции, производимой в регионе.

Все продукты до поставки в организацию образования должны получить заключение санитарных врачей.

За состоянием самих блюд могут следить бракеражные комиссии, в состав которых войдут родители и попечительский совет, а также администрация школы и медицинские работники.

Кроме того, закреплены законодательные нормы о порядке деятельности мониторинговых групп для членов бракеражных комиссий, межведомственных экспертных групп.

Как отметили в Минпросвещения, особое внимание уделят формированию культуры питания в школах - соблюдению санитарии и гигиены, наличию сервировки и популяризации здорового питания.

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