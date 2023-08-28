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Контрабанда и очереди на границе: о ситуации в пунктах пропуска рассказали в КНБ РК

Сегодня, 18:00
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Пограничная служба в августе провела проверки в пунктах пропуска с помощью технических средств досмотра и служебных собак и выявила множество нарушений законодательства, передаёт BaigeNews.kz.

"Пресечены 35 фактов провоза наркотических средств, 33 - оружия и боеприпасов; 20 фактов использования поддельных документов, 36 - двойного гражданства; 299 случаев контрабанды на сумму около двух миллиардов тенге, 27 - ввоза и вывоза машин по поддельным документам. К административной ответственности привлекли 909 нарушителей миграционного законодательства", - сообщили в КНБ РК.

По состоянию на 28 августа, пункты пропуска функционируют в штатном режиме.

"На казахстанско-кыргызском участке границы в пунктах пропуска "Карасу" (РК) - "Ак тилек" (КР) на территорию Казахстана за сутки пропущено свыше 350 машин. Наблюдается очередь до 80-100 авто, что соответствует показателям ежесуточных значений и данному сезону. На границе с Узбекистаном отмечается скопление транспортных средств перед казахстанскими пунктами пропуска "Жибек жолы", "Жетысай", "им. Б.Конысбаева" и "Казыгурт" в связи с их реконструкцией. На границе с Россией транспортные средства периодически скапливаются перед пунктами пропуска "Сырым", "Жайсан" и "Кайрак", что характерно для текущего периода года", - уточнили в КНБ.

В ведомстве дополнили, что в пунктах пропуска через границу каких-либо дополнительных ограничительных мер не вводилось.

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