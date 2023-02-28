Конституционный суд презентовал свою деятельность дипломатическому сообществу

Конституционный Суд принял более 100 послов дипломатического корпуса и представителей аккредитованных в Казахстане международных, региональных и иностранных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КС.

Брифинг был организован под эгидой конституционных реформ в Казахстане и 75-летия Всеобщей декларации прав человека. В мероприятии приняли участие судьи КС, руководители министерства иностранных дел, а также высших учебных заведений КАЗГЮУ и ЕНУ.

В своем выступлении Эльвира Азимова отметила, что в текущем году правозащитная деятельность в государствах Организации Объединенных Наций проводится под лозунгом "Достоинство, свобода и справедливость для всех", что соответствует задачам созданного в новом формате органа конституционного контроля.

"Мы придаём большое значение сотрудничеству с зарубежными партнерами в обеспечении верховенства права, защите принципов демократии и справедливости в соответствии с общепризнанной юридической практикой, особенно в контексте конституционной модернизации в нашей стране", - подчеркнула председатель КС.

В ходе мероприятия послам и представителям международных организаций была презентована структура и миссия Конституционного Суда Республики Казахстан, представлена информация о деятельности за два месяца с начала деятельности данного института.

В завершение брифинга Конституционный Суд заключил меморандумы о взаимном сотрудничестве с офисом Программы развития ООН и Евразийским национальным университетом им. Л. Гумилева.