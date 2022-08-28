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Конституционный суд обеспечивает верховенство Конституции на всей территории страны —Иоган Меркель
Член Конституционного Совета Иоган Меркель выступил с докладом об основных положениях проекта конституционного закона о Конституционном суде на международном форуме в Нур-Султане, передаёт BaigeNews.kz.
5 июня этого года в Казахстане впервые прошёл республиканский референдум, в рамках которого были приняты изменения и дополнения в Конституцию республики. По мнению Иогана Меркеля, реализуемая в Казахстане масштабная программа политической модернизации предполагает переход к новой государственной модели и новому формату взаимодействия государства и общества, и все эти вопросы напрямую связаны с конституционной материей.
Условно конституционные изменения можно разделить на несколько блоков, рассказал он.
"Первый блок поправок призван закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчётным правительством. В этом плане глава государства передал ряд своих полномочий другим государственным органам или будет осуществлять их по согласованию с ними. В целях повышения политической конкуренции введено требование, что президент на период осуществления своих полномочий не должен состоять в политической партии", — сообщил он.
Многие изменения касаются усиления роли парламента и местных представительных органов, совершенствования законодательного процесса. В этом плане пересмотрен порядок формирования обеих палат парламента. Президентская квота в сенате сокращена с 15 до 10 депутатов. Причем пять из них будут предложены Ассамблеей народа Казахстана. По его мнению, эта новация обеспечит мандаты различным этническим группам в верхней палате.
К новшествам законотворческого процесса относятся: представление парламентом, а не сенатом, на подпись президенту закона; принятие конституционных законов на совместном заседании палат.
"Укрепляются гарантии местного государственного управления и самоуправления. Теперь акимы областей назначаются на должность президентом республики с согласия депутатов всех маслихатов, расположенных на территории области, а не только областного маслихата. При этом глава государства предлагает не менее двух кандидатур. За президентом сохраняется право освобождения от должностей только акимов областей, а также упраздняется его право отменять действие актов названных акимов", — сказал спикер.
Иоган Меркель особо выделил преобразование Конституционного Совета в Конституционный суд с расширением перечня субъектов обращения. По его словам, Конституционный Совет, созданный после принятия действующей Конституции, внёс значительный вклад в формирование и развитие национальной правовой системы.
"Конституционный суд определён как самостоятельный орган, не входящий в судебную систему, который обеспечивает верховенство Конституции на всей территории страны. Судьи Конституционного суда определены как лица, занимающие ответственную государственную должность. Они не будут относиться к категории политических государственных служащих, как это закреплено сейчас в отношении членов Конституционного Совета", — отметил он.
Конституционный суд по обращению гражданина будет рассматривать на соответствие Конституции республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие его права и свободы, закрепленные Конституцией.
Спикер подчеркнул, что в перспективе планируется создание информационной платформы, которая будет интегрирована с некоторыми ресурсами государственных органов и позволит охватить все стадии конституционного производства, начиная с подачи и до загрузки итогового решения.
В зарубежных странах до обращения в Конституционный суд гражданин должен исчерпать все другие средства судебной защиты. Таким образом, деятельность органа конституционного контроля рассматривается как субсидиарный механизм защиты прав человека, считает спикер.
"Законопроект содержит инструменты обеспечения исполнения решения Конституционного суда. Если из него вытекает необходимость принятия законодательных мер, уполномоченные государственные органы не позднее шести месяцев обеспечивают внесение в парламент проекта соответствующего закона", — добавил Иоган Меркель.
В заключение он отметил, что до принятия нового правового акта непосредственно применяется Конституция и решение Конституционного суда, конечно, с учётом особенностей правового регулирования затрагиваемых общественных отношений.
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