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Фото управления спорта алматинской области Сегодня, 18:00
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Фото: Фото управления спорта алматинской области

Конно-спортивный праздник прошел в Алматинской области ко Дню Республики

В заснеженных предгорьях Кегенского района Алматинской области прошел международный турнир по национальным конным видам спорта, посвященный Дню Республики.

Соревнования прошли в конноспортивном комплексе села Каркара Кегенского района Алматинской области, передает BaigeNews.kz.

На старт вышли 4 команды из Кегенского и Райымбекского районов Алматинской области, а также сборная Кыргызской Республики. Несмотря на морозную погоду, некоторые молодые всадники, оголившись по пояс, боролись за право называться победителем турнира.  

фото управления спорта алматинской области

В упорном состязании победу одержали гости из Кыргызстана,  второе место заняла команда Райымбекского района, а третье - получила команда Кегенского района. Победители и призеры конкурса были награждены дипломами, медалями, кубками, грамотами и денежными премиями.

Кроме того, для зрителей были показаны национальные спортивные игры, такие как қыз қуу - погоня за девушкой, теңге ілу - подвешивание тенге и жамбы ату - стрельба по джамби.  

В рамках игры "теңге ілу" участники должны за наименьшее время собрать пять мешочков с деньгами на расстоянии 150 метров. А жамбы ату – это соревнования по стрельбе во время верховой езды.

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#День Республики #спорт #Алматинская область
Александр Шахбазов Журналист
Сегодня, 18:00
88
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