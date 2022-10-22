Конно-спортивный праздник прошел в Алматинской области ко Дню Республики

Фото: Фото управления спорта алматинской области

В заснеженных предгорьях Кегенского района Алматинской области прошел международный турнир по национальным конным видам спорта, посвященный Дню Республики.

Соревнования прошли в конноспортивном комплексе села Каркара Кегенского района Алматинской области, передает BaigeNews.kz.

На старт вышли 4 команды из Кегенского и Райымбекского районов Алматинской области, а также сборная Кыргызской Республики. Несмотря на морозную погоду, некоторые молодые всадники, оголившись по пояс, боролись за право называться победителем турнира.

В упорном состязании победу одержали гости из Кыргызстана, второе место заняла команда Райымбекского района, а третье - получила команда Кегенского района. Победители и призеры конкурса были награждены дипломами, медалями, кубками, грамотами и денежными премиями.

Кроме того, для зрителей были показаны национальные спортивные игры, такие как қыз қуу - погоня за девушкой, теңге ілу - подвешивание тенге и жамбы ату - стрельба по джамби.

В рамках игры "теңге ілу" участники должны за наименьшее время собрать пять мешочков с деньгами на расстоянии 150 метров. А жамбы ату – это соревнования по стрельбе во время верховой езды.