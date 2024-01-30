Повторный конкурс по приватизации Qazaq Air признали несостоявшимся
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Конкурс по реализации от 49 до 100% акций АО "QAZAQ AIR", объявленный 9 января 2024 года, признан несостоявшимся. Об этом сообщили в АО "Самрук-Қазына", передаёт BaigeNews.kz.
По информации АО "Самрук-Қазына", повторный открытый двухэтапный конкурс по реализации акций АО "QAZAQ AIR" признан несостоявшимся из-за отсутствия конкурсных заявок, соответствующих условиям конкурса.
"АО "Самрук-Қазына" при содействии независимого консультанта ТОО "КПМГ Такс энд Эдвайзори" будут предприняты дальнейшие меры по проработке вопроса передачи АО "QAZAQ AIR" в конкурентную среду в соответствии с нормами Правил передачи в конкурентную среду активов АО "Самрук-Қазына" и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций, которые прямо или косвенно принадлежат АО "Самрук-Қазына" на праве собственности, утвержденных решением Совета директоров АО "Самрук-Қазына" от 14 декабря 2020 года №181", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, конкурсы по продаже акций Qazaq Air не состоялись дважды.
Самое читаемое
- Осужденная за убийство семи младенцев медсестра получила ключи от собственной камеры
- Ходила голой: Волочкову оштрафовали по жалобе солистки группы "Стрелки"
- Шавкат Рахмонов встретился с красавицей-боксёршей из Казахстана
- Автомобиль вместе с пассажирами ушёл под лёд в Атырау
- Полицейские задержали алматинцев, душивших пожилую женщину