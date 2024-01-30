Повторный конкурс по приватизации Qazaq Air признали несостоявшимся

Конкурс по реализации от 49 до 100% акций АО "QAZAQ AIR", объявленный 9 января 2024 года, признан несостоявшимся. Об этом сообщили в АО "Самрук-Қазына", передаёт BaigeNews.kz.

По информации АО "Самрук-Қазына", повторный открытый двухэтапный конкурс по реализации акций АО "QAZAQ AIR" признан несостоявшимся из-за отсутствия конкурсных заявок, соответствующих условиям конкурса.

"АО "Самрук-Қазына" при содействии независимого консультанта ТОО "КПМГ Такс энд Эдвайзори" будут предприняты дальнейшие меры по проработке вопроса передачи АО "QAZAQ AIR" в конкурентную среду в соответствии с нормами Правил передачи в конкурентную среду активов АО "Самрук-Қазына" и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций, которые прямо или косвенно принадлежат АО "Самрук-Қазына" на праве собственности, утвержденных решением Совета директоров АО "Самрук-Қазына" от 14 декабря 2020 года №181", - говорится в сообщении.