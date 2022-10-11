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pixabay.com/ иллюстративное фото Сегодня, 01:36
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Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

Конкурс на грантовое финансирование молодых учёных объявлен в Казахстане

Конкурс на грантовое финансирование молодых учёных по научным и научно-техническим проектам на 2023-2025 годы объявило министерство науки и высшего образования РК, передаёт BaigeNews.kz.
 
Приоритетные направления грантового финансирования:
 
– рациональное использование природных ресурсов, животного и растительного мира, экология; 

– геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции;

– энергетика и машиностроение; 

– научные исследования в области естественных наук; 

– наука о жизни и здоровье; 

– информационные, коммуникационные и космические технологии;

– устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельско-хозяйственной продукции; 

– исследования в области социальных и гуманитарных наук;

– исследования в области образования и науки; 

– национальная безопасность и оборона и специализированным научным направлениям согласно конкурсной документации.

Конкурсная документация размещена на сайте комитета науки. По вопросам разъяснения конкурсной документации и оформления заявки обращаться по телефонам 8 (7172) 74-24-68, 74-20-29; по финансовым вопросам 8 (7172) 74-16-53. Call center – 1450. Время работы: в будни - с 9:00 до 18:30, обед - с 13:00 до 14:30. 

Конкурсные заявки подаются в комитет науки в электронном виде, заверенные электронной цифровой подписью научного руководителя проекта и заявителя, через информационную систему АО "НЦГНТЭ" по ссылке: https://is.ncste.kz. Начало приёма заявок – 11 октября 2022 года. Окончательный срок представления заявок – 11 ноября 2022 года (включительно). Подробнее по данной ссылке.

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#наука #ученые
Журналист
Сегодня, 01:36
322
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