Конкурс на грантовое финансирование молодых учёных объявлен в Казахстане

– геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции;

– энергетика и машиностроение;

– научные исследования в области естественных наук;

– наука о жизни и здоровье;

– информационные, коммуникационные и космические технологии;

– устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельско-хозяйственной продукции;

– исследования в области социальных и гуманитарных наук;

– исследования в области образования и науки;

– национальная безопасность и оборона и специализированным научным направлениям согласно конкурсной документации.

Конкурсная документация размещена на сайте комитета науки. По вопросам разъяснения конкурсной документации и оформления заявки обращаться по телефонам 8 (7172) 74-24-68, 74-20-29; по финансовым вопросам 8 (7172) 74-16-53. Call center – 1450. Время работы: в будни - с 9:00 до 18:30, обед - с 13:00 до 14:30.

Конкурсные заявки подаются в комитет науки в электронном виде, заверенные электронной цифровой подписью научного руководителя проекта и заявителя, через информационную систему АО "НЦГНТЭ" по ссылке: https://is.ncste.kz. Начало приёма заявок – 11 октября 2022 года. Окончательный срок представления заявок – 11 ноября 2022 года (включительно). Подробнее по данной ссылке.