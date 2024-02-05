Конфликты начинаются из-за длинного языка женщины - депутат

Одной из причин домашнего насилия депутат мажилиса Анас Баккожаев назвал "длинный язык". Об этом он заявил во время презентации законопроекта по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, передаёт BaigeNews.kz.

"Я поддерживаю предложенный законопроект. Только самый несчастный из мужчин решит поднять руку на женщину. С чего начинаются конфликты? Конечно, из-за длинного языка женщины. Да простят меня все женщины, но есть такие факты. Казахи говорят: "Хорошая женщина – богатство, плохая женщина – ссоры". Также говорят: "Женщина, которая хороша для мужчины, хороша и для страны". К сожалению, мы все дальше уходим от казахского воспитания", – заявил мажилисмен и призвал воспитывать девочек со школьной скамьи. По словам Уполномоченного по правам ребёнка в РК Динары Закиевой, в 2023 году в результате домашнего насилия скончались 69 женщин и семь детей. По словам Уполномоченного по правам ребёнка в РК Динары Закиевой, в 2023 году в результате домашнего насилия скончались 69 женщин и семь детей.