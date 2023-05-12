Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион

Фото: e-auction.gosreestr.kz

На сайте e-auction появился лот с часами из эксклюзивной коллекции, передает BaigeNews.kz. Изделие швейцарского бренда Richard Mille продают с молотка за 393,6 миллиона тенге.

На продажу часы выставил Департамент государственного имущества и приватизации Алматы. Аукцион стартует 17 мая.

В оценочном документе лота написано: "Часы марки Richard Mille RM27-01CA47/Q Limited edition Rafael Nadal".

Такие же часы носит знаменитый теннисист Рафаэль Надаль. Специально для него швейцарская мануфактура часов разработала эту модель. Аналогичные часы выпущены в лимитированной коллекции количеством 50 штук.

"Часы весом всего 30 грамм изготовлены из так называемого TitaCarb, сплава титана и карбона. Ударопрочные до 12 000 г часы ограничены всего 50 экземплярами и стоят в теории от 800 000 до 1 миллиона евро", - такое описание можно найти в интернете.

Примечательно, что точно такие же часы были конфискованы у бывшего главы совета директоров Qazaq Banki Бахыта Ибрагима. В 2020 году его осудили за многомиллиардные хищения из Bank RBK и приговорили к 8 годам заключения. Однако потом наказание смягчили до 7 лет колонии.

В СМИ Ибрагима называют бывшим мужем дочери экс-премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева.