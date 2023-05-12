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  • Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион
e-auction.gosreestr.kz Сегодня, 15:12
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Сегодня, 15:12
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Фото: e-auction.gosreestr.kz

Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион

На сайте e-auction появился лот с часами из эксклюзивной коллекции, передает BaigeNews.kz. Изделие швейцарского бренда Richard Mille продают с молотка за 393,6 миллиона тенге. 

На продажу часы выставил Департамент государственного имущества и приватизации Алматы. Аукцион стартует 17 мая.

В оценочном документе лота написано: "Часы марки Richard Mille RM27-01CA47/Q Limited edition Rafael Nadal".

Такие же часы носит знаменитый теннисист Рафаэль Надаль. Специально для него швейцарская мануфактура часов разработала эту модель. Аналогичные часы выпущены в лимитированной коллекции количеством 50 штук. 

"Часы весом всего 30 грамм изготовлены из так называемого TitaCarb, сплава титана и карбона. Ударопрочные до 12 000 г часы ограничены всего 50 экземплярами и стоят в теории от 800 000 до 1 миллиона евро", - такое описание можно найти в интернете. 

Примечательно, что точно такие же часы были конфискованы у бывшего главы совета директоров Qazaq Banki Бахыта Ибрагима. В 2020 году его осудили за многомиллиардные хищения из Bank RBK и приговорили к 8 годам заключения. Однако потом наказание смягчили до 7 лет колонии. 

В СМИ Ибрагима называют бывшим мужем дочери экс-премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева.

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Сегодня, 15:12
77
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