Компания Shell намерена увеличить объём инвестиций в Казахстан

Сотрудничество в нефтегазовой сфере обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и директор по разведке и добыче компании Shell Зои Юнович, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Зои Юнович отметила нацеленность Shell на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном.

"Мы хотели бы оставаться надежным партнёром Республики Казахстан. Наше сотрудничество ранее было плодотворным и успешным. Нам предстоит усердно работать над тем, чтобы наше партнёрство крепло в будущем. Мы готовы увеличивать инвестиции в Казахстан в наиболее краткосрочной перспективе и изучать новые возможности не только по нефти, но и по газу", — сказала она.

Глава кабмина РК подчеркнул, что безопасная эксплуатация производственных объектов и соблюдение всех экологических требований РК должны быть главными приоритетами в работе компании.

"Shell является нашим стратегическим партнёром в нефтегазовом секторе. Многое сделано, и впереди предстоит ещё большая совместная работа", — сказал Алихан Смаилов.

В рамках встречи обсуждены вопросы текущей разработки месторождений Кашаган и Карачаганак, строительства новых газоперерабатывающих заводов, соблюдения норм экологического законодательства РК и ряд других.