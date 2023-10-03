Компания Shell намерена увеличить объём инвестиций в Казахстан
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Сотрудничество в нефтегазовой сфере обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и директор по разведке и добыче компании Shell Зои Юнович, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Зои Юнович отметила нацеленность Shell на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном.
"Мы хотели бы оставаться надежным партнёром Республики Казахстан. Наше сотрудничество ранее было плодотворным и успешным. Нам предстоит усердно работать над тем, чтобы наше партнёрство крепло в будущем. Мы готовы увеличивать инвестиции в Казахстан в наиболее краткосрочной перспективе и изучать новые возможности не только по нефти, но и по газу", — сказала она.
Глава кабмина РК подчеркнул, что безопасная эксплуатация производственных объектов и соблюдение всех экологических требований РК должны быть главными приоритетами в работе компании.
"Shell является нашим стратегическим партнёром в нефтегазовом секторе. Многое сделано, и впереди предстоит ещё большая совместная работа", — сказал Алихан Смаилов.
В рамках встречи обсуждены вопросы текущей разработки месторождений Кашаган и Карачаганак, строительства новых газоперерабатывающих заводов, соблюдения норм экологического законодательства РК и ряд других.
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