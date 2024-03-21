Компания Илона Маска показала, как пациент с чипом в мозге играет в шахматы силой мысли
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Компания Neuralink, разрабатывающая нейрочипы для вживления в мозг, продемонстрировала, как ее первый пациент Ноланд Арбо с помощью такого имплантата играет в шахматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".
В девятиминутной прямой трансляции в соцсети X (бывший твиттер) Арбо играет в шахматы, практически усилием мысли двигая на экране курсор.
Ноланд Арбо был парализован ниже плеч, неудачно нырнув, и в январе ему вживили чип.
"Операция прошла очень легко", — рассказал он на презентации. По словам Арбо, с помощью вживленного чипа он смог восемь часов подряд играть на компьютере в Civilization VI.
Он признал, однако, что новая технология не идеальна и эксперимент прошел не без "некоторых проблем".
Цель компании Neuralink — соединить человеческий мозг с компьютерами, чтобы помочь справиться со сложными неврологическими заболеваниями.
Разработанное компанией устройство размером с монету имплантируется в череп. С помощью микроскопических проводов оно может считывать активность нейронов и передавать беспроводной сигнал, который принимает компьютер.
Компания провела испытания на свиньях, а затем и приматах. Neuralink даже опубликовал видео с обезьяной, которая играет в видеоигры силой мысли.
Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало Neuralink разрешение на тестирование нейрочипа на людях в мае 2023 года.
Эта технология известна как интерфейс "мозг-компьютер" (BCI), и на исследования и разработки в этой области сейчас выделяются многие миллионы долларов.
Также ранее сообщалось о том, как благодаря новой технологии мозговых имплантов изменилась жизнь голландца Герта-Яна Оскама, парализованного 12 лет назад в результате велосипедной аварии. Теперь мужчина способен не только ходить, но также стоять в вертикальном положении и подниматься по ступенькам.
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