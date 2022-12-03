В 2023 году мозговой чип испытают на людях

Фото: Хабар 24

Клинические испытания мозгового чипа на людях компания Neuralink начнёт уже в следующем году. Об этом заявил глава компании, американский предприниматель Илон Маск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Устройство, имплантируется в мозг и даёт возможность управлять компьютером или смартфоном силой мысли. В будущем, изобретение облегчит жизнь людей с особыми потребностями. К клиническим испытаниям на человеческом мозге компания-разработчик должна была приступить в этом году, но этот дедлайн соблюдён не был.

В 2019-м учёные протестировали чипы на обезьянах, в 2020-м на свиньях. Ранее разработчики показали ролик с обезьяной, играющей в видеоигру силой мысли.