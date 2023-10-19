Коммунальная авария произошла на центральной улице Алматы

Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы на несколько часов остались без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Ряд жилых и иных зданий в районе улиц Розыбакиева — Ходжанова — Гагарина — Короленко были отключены от теплоснабжения из-за нештатной ситуации, возникшей на одном из участков магистральной теплосети.

Сбой дал сегмент трубопровода диаметром 800 мм, введённый в эксплуатацию в 1976 году. Экстренной заменой повреждённой трубы занималась аварийная бригада ТОО "Алматинские тепловые сети". Сообщалось, что восстановить подачу тепла и горячей воды удастся после проведённых работ.

"Отметим, что ежегодно Алматинскими тепловыми сетями проводится реконструкция по замене сетей теплоснабжения, которые отработали свой нормативный срок — более 25 лет. Общая изношенность теплосетей по Алматы составляет 59,2 %. Проводимые работы позволяют снизить уровень износа инженерных сетей, уменьшить потери, снизить аварийность и обеспечить надёжным теплоснабжением в зимний период", — отмечается в сообщении акимата Алматы.

Также здесь напомнили, что в случае возникновения нештатной ситуации — выброса вода или пара, нельзя предпринимать самостоятельные действия, вместо этого сообщить о произошедшем по номерам: +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно) или +7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00).