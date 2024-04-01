Комета с криовулканами летит к Земле

Периодическая комета 12P/Понса-Брукса, яркие вспышки которой объясняют присутствием на ее поверхности криовулканов, вновь приблизилась к Земле спустя 71 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Комета 12P/Понса-Брукса в этом году на минимальном расстоянии от Земли пройдет 21 апреля, но это не означает, что в этот период она будет максимально яркой для наблюдения, так как именно в этот момент она сближается с Солнцем. Самым удачным временем наблюдения за кометой является период последних чисел марта, начала апреля", - сообщил руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов.

Говоря о причинах происхождения ярких вспышек кометы, ученый назвал несколько предположений, которые были сделаны астрофизиками. Одними из были британские астрономы. Ник Джеймс из Британской астрономической ассоциации сообщал, что криовулканы на комете 12P/Понса-Брукса извергались полдюжины раз в 2023 году.

Комету можно увидеть в большинстве регионов РК, но лучше всего астрономическое явление можно будет увидеть в районах с отсутствием городской засветки - горы, сельская местность, побережье моря. Желающие смогут воспользоваться биноклем, небольшим телескопом, либо взглянуть на небо невооруженным глазом в направлении северо-западной части горизонта.