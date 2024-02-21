Комедию по мотивам фильма "Один дома" сняли казахстанцы

Фильм по мотивам американской комедии "Один дома" сняли в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Короткометражную комедию "Ақылды бұзықтар", где главные роли исполнили юные актёры-любители, презентовала балхашская киностудия Galam.

Все действия в фильме происходят в канун Нового года. Учащиеся средней школы из Балхаша узнают, что в учебном заведении решили не праздновать Новый год. Группа из 10 человек решает самостоятельно организовать закрытую новогоднюю вечеринку в школе.

"Накануне празднования один из учеников школы победил в крупном спортивном первенстве и удостоился золотого кубка. Школьник передаёт кубок в фонд школы, о чём вскоре становится известно двум ворам-домушникам. Они решают проникнуть в школу вечером и выкрасть кубок. Однако сталкиваются с неожиданными препятствиями. Как оказалось, именно в этот вечер в школе проходит закрытая вечеринка. Столкнувшись нос к носу с воришками, школьники решают во что бы то ни стало помешать им завладеть кубком. В ход идут разные ухищрения. В итоге детям удаётся не просто спасти кубок, но и задержать преступников", — так описывается в пресс-релизе сюжет фильма.

Авторами сценария стали основатели киностудии Galam Жанбатыр Жангазыулы и Сункар Айдосулы, а также Жанболат Узакбай. В главных ролях снимались Али Шабденов, Ершат Абдибеков, Санжар Бейбит, Санжар Сагатов, Диляра Жуматаева, Расул Жаксылык, Ергазы и Адилет Алсарулы, Камшат Бакытжанкызы и Нурайым Курмажанова

Фото: акимат Карагандинской области

"Изначально мы начинали в Балхаше как театральная студия, ставили спектакли. Вот уже больше года делаем первые шаги в кино. У нас есть несколько социальных роликов, клипов, два короткометражных фильма, – говорит основатель киностудии Galam Жанбатыр Жангазыулы. – Для каждого проекта объявляем кастинг и отбираем актёров. Все они обычные школьники. Недавно провели закрытый показ нашего фильма, который получил много позитивных отзывов. Работаем в основном на энтузиазме. Надеемся, что в будущем сможем добиться успеха. В апреле планируем начать разработку сценария ещё одного фильма, он будет длиться около часа. Идею пока раскрывать не будем".

Трейлер комедии "Акылды бұзықтар" можно посмотреть в Instagram-аккаунте Жанбатыра Жангазыулы. В скором времени короткометражная картина будет доступна и в YouTube.