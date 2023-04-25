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transbig.ru Сегодня, 09:50
345
Сегодня, 09:50
345
Фото: transbig.ru

Комбинат стоимостью более 1 миллиарда тенге вернули государству

В 2019 году ТОО "Тазалык-С" в доверительное управление передан государственный комбинат по переработке и захоронению твердых бытовых отходов, передёт BaigeNews.kz, со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.  

Как установлено прокуратурой города Жанаозен, ТОО не выполнило свои обязательства, ставшие основанием для передачи ей комбината.

В частности, комбинат не обеспечен достаточным количеством специальной техники, не расширено производство по переработке твердо-бытовых отходов, не налажено производство полимерных труб.

"По акту надзора прокуратуры, акиматом города Жанаозен подан иск о приостановлении доверительного договора в специализированный межрайонный экономический суд, который был полностью удовлетворен.  Апелляционной инстанцией решение вышеуказанного суда оставлено без изменения.В результате имущественный комплекс с балансовой стоимостью свыше 1 млрд тенге возвращен в коммунальную собственность местного исполнительного органа", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Сегодня, 09:50
345
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