Комбинат стоимостью более 1 миллиарда тенге вернули государству

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В 2019 году ТОО "Тазалык-С" в доверительное управление передан государственный комбинат по переработке и захоронению твердых бытовых отходов, передёт BaigeNews.kz, со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Как установлено прокуратурой города Жанаозен, ТОО не выполнило свои обязательства, ставшие основанием для передачи ей комбината.

В частности, комбинат не обеспечен достаточным количеством специальной техники, не расширено производство по переработке твердо-бытовых отходов, не налажено производство полимерных труб.