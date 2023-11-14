Командующих войсками "Юг" и "Восток" назначил Токаев
Сегодня, 15:57
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Сегодня, 15:57Сегодня, 15:57
231Фото: Baigenews.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил командующих войсками регионального командования "Юг" и "Восток", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
- Распоряжениями Главы государства Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен командующим войсками регионального командования "Юг", он освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Восток".
- Маралов Женис Мухамедкалиевич назначен командующим войсками регионального командования "Восток".
- Распоряжением Главы государства Кучекбаев Мереке Матимович освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг".
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