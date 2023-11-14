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Командующих войсками "Юг" и "Восток" назначил Токаев

Сегодня, 15:57
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Baigenews.kz Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57
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Фото: Baigenews.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил командующих войсками  регионального командования "Юг" и "Восток", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

  • Распоряжениями Главы государства Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен командующим войсками регионального командования "Юг", он освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Восток".
  • Маралов Женис Мухамедкалиевич назначен командующим войсками регионального командования "Восток".
  • Распоряжением Главы государства Кучекбаев Мереке Матимович освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг".

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