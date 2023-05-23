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Сегодня, 02:30
284
Сегодня, 02:30
284

Команда КВН "Казахи" при полном аншлаге проводит концерты в Канаде

Команда КВН "Казахи" находится с гастролями в Канаде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт капитана команды Нурлана Коянбаева. 

Выступления уже прошли в Торонто, Оттаве, Моареале. Впереди ещё четыре города — Виннипег, Калгари, Эдмонтон, Ванкувер. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Nurlan Koyanbayev 🇰🇿 (@koyanbayevnurlan)

Судя по опубликованным Нурланом Коянбаевым видео, команда КВН "Казахи" в городах Канады собирает полные залы зрителей, часть которых — выходцы из Казахстана. Квн-щиков проживающие в Монреале соотечественники встретили накрытым в своём доме дастарханом. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Nurlan Koyanbayev 🇰🇿 (@koyanbayevnurlan)

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Сегодня, 02:30
284
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