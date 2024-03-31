Команда Казахстана по дзюдо завершила Grand Slam в Турции с одной медалью
Вчера, 22:49
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Вчера, 22:49Вчера, 22:49
156Фото: olympic.kz
В турецкой Анталье проходит заключительный день турнира по дзюдо серии Grand Slam. Команда Казахстана завершила его досрочно, сообщает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Сегодня никому из казахстанских дзюдоистов не удалось дойти до финального блока соревнований, ровно как и вчера.
Таким образом, казахстанская команда завершила выступление на турнире с одной медалью. Её автором стала Абиба Абужакынова. Она показала третий результат в весовой категории до 48 килограммов.
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