  • 1 Апреля, 00:10
  • BAIGENEWS
Двух новорожденных близняшек эвакуировали на вертолёте в Актюбинской области
Паводки в Казахстане: пострадавшим помогает более 20 тысяч волонтёров
Ветер, дождь и гололёд: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение на 1 апреля
Из-за нехватки электромощностей в Костанае не могут начать строительство домов
Пункт приёма гуманитарной помощи открыли в Алматы
От защиты к истреблению: Кто и зачем предлагает радикально решить проблему бродячих животных
Поезда, лодки, вертолёты и альпинистское снаряжение: как эвакуируют казахстанцев из зон ЧС
Аида Балаева предостерегла казахстанцев от ложных вызовов служб ЧС
Каждый регион должен иметь чёткий план: в Казахстане прошло заседание штаба по паводкам
Канат Бозумбаев назначен заместителем премьер-министра Казахстана
Рыбакина проиграла американке в финале Miami Open
Морозы прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане

Команда Казахстана по дзюдо завершила Grand Slam в Турции с одной медалью

Вчера, 22:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Вчера, 22:49
Вчера, 22:49
156
Фото: olympic.kz

В турецкой Анталье проходит заключительный день турнира по дзюдо серии Grand Slam. Команда Казахстана завершила его досрочно, сообщает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Сегодня никому из казахстанских дзюдоистов не удалось дойти до финального блока соревнований, ровно как и вчера.

Таким образом, казахстанская команда завершила выступление на турнире с одной медалью. Её автором стала Абиба Абужакынова. Она показала третий результат в весовой категории до 48 килограммов.

Самое читаемое

Наверх