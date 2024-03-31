Команда Казахстана по дзюдо завершила Grand Slam в Турции с одной медалью

В турецкой Анталье проходит заключительный день турнира по дзюдо серии Grand Slam. Команда Казахстана завершила его досрочно, сообщает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Сегодня никому из казахстанских дзюдоистов не удалось дойти до финального блока соревнований, ровно как и вчера.

Таким образом, казахстанская команда завершила выступление на турнире с одной медалью. Её автором стала Абиба Абужакынова. Она показала третий результат в весовой категории до 48 килограммов.