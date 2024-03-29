Абиба Абужакынова завоевала "бронзу" турнира серии Grand Slam в Анталье
Сегодня, 19:32
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Сегодня, 19:32Сегодня, 19:32
99Фото: НОК РК
Лидер женской команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль турнира серии Grand Slam в Анталье (Турция), редедаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Дзюдоистка успешно выступила в весовой категории до 48 килограммов. Абужакынова дошла до полуфинала, где уступила трёхкратной чемпионке мира Нацуми Цуноде из Японии.
В схватке за третье место ей противостояла россиянка Сабина Гилязова. Соперница получила три предупреждения, что и сделало Абибу победительницей.
На пути к медали она выиграла у Ракель Брито (Португалия), Кристины Дудиной (Россия) и Марии Лабордэ (США).
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