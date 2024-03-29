Абиба Абужакынова завоевала "бронзу" турнира серии Grand Slam в Анталье

Лидер женской команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль турнира серии Grand Slam в Анталье (Турция), редедаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Дзюдоистка успешно выступила в весовой категории до 48 килограммов. Абужакынова дошла до полуфинала, где уступила трёхкратной чемпионке мира Нацуми Цуноде из Японии.

В схватке за третье место ей противостояла россиянка Сабина Гилязова. Соперница получила три предупреждения, что и сделало Абибу победительницей.

На пути к медали она выиграла у Ракель Брито (Португалия), Кристины Дудиной (Россия) и Марии Лабордэ (США).