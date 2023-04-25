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НОК РК Сегодня, 10:00
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Сегодня, 10:00
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Фото: НОК РК

Команда Казахстана по боксу объявила состав на участие в ЧМ-2023

Обнародован состав мужской команды Казахстана на участие в Чемпионате мира-2023, который состоится в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

За медали будут биться следующие боксеры:

До 48 кг: Санжар Ташкенбай
До 51 кг: Сакен Бибосынов
До 54 кг: Махмуд Сабырхан
До 57 кг: Серик Темиржанов
До 60 кг: Талгат Сырымбетов
До 63,5 кг: Санатали Тольтаев
До 67 кг: Дулат Бекбауов
До 71 кг: Асланбек Шымбергенов
До 75 кг: Нурканат Райыс
До 80 кг: Нурбек Оралбай
До 86 кг: Сагындык Тогамбай
До 92 До кг: Айбек Оралбай
Свыше 92 кг: Камшыбек Кункабаев 

Чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая.

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Сегодня, 10:00
349
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