Команда Казахстана по боксу объявила состав на участие в ЧМ-2023

Фото: НОК РК

Обнародован состав мужской команды Казахстана на участие в Чемпионате мира-2023, который состоится в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

За медали будут биться следующие боксеры:

До 48 кг: Санжар Ташкенбай

До 51 кг: Сакен Бибосынов

До 54 кг: Махмуд Сабырхан

До 57 кг: Серик Темиржанов

До 60 кг: Талгат Сырымбетов

До 63,5 кг: Санатали Тольтаев

До 67 кг: Дулат Бекбауов

До 71 кг: Асланбек Шымбергенов

До 75 кг: Нурканат Райыс

До 80 кг: Нурбек Оралбай

До 86 кг: Сагындык Тогамбай

До 92 До кг: Айбек Оралбай

Свыше 92 кг: Камшыбек Кункабаев

Чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая.