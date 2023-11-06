Коллекционные монеты к 30-летию тенге выпустили в Казахстане

Нацбанк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты TEŃGEGE 30 JYL из серии монет "Выдающиеся события и люди", передаёт BaigeNews.kz.

"Дизайн монет основан на использовании знака тенге "₸" в контексте развития цифровых технологий. Орнамент слева от знака символизирует развитие и рост, а также национальную айдентику и колорит", - пояснили в Нацбанке.

Коллекционные монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы со вставкой из тантала. Диаметр монеты – 50 миллиметров, качество изготовления – proof, номинал – 1 000 тенге, тираж – 300 штук. Масса монеты составляет 84,32 грамма.

Также выпушены монеты из серебра 925/1000 пробы с золочением массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 миллиметра, качества proof, номиналом 500 тенге, тираж - 2 000 штук.

Информацию о дате начала продаж монет в Нацбанке обещают предоставить позже.

15 ноября национальной валюте Казахстана исполнится 30 лет. Наличие собственной национальной валюты – символ независимости и суверенитета, основа денежной системы государства.