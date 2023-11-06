Коллекционные монеты к 30-летию тенге выпустили в Казахстане
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Нацбанк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты TEŃGEGE 30 JYL из серии монет "Выдающиеся события и люди", передаёт BaigeNews.kz.
"Дизайн монет основан на использовании знака тенге "₸" в контексте развития цифровых технологий. Орнамент слева от знака символизирует развитие и рост, а также национальную айдентику и колорит", - пояснили в Нацбанке.
Коллекционные монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы со вставкой из тантала. Диаметр монеты – 50 миллиметров, качество изготовления – proof, номинал – 1 000 тенге, тираж – 300 штук. Масса монеты составляет 84,32 грамма.
Также выпушены монеты из серебра 925/1000 пробы с золочением массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 миллиметра, качества proof, номиналом 500 тенге, тираж - 2 000 штук.
Информацию о дате начала продаж монет в Нацбанке обещают предоставить позже.
15 ноября национальной валюте Казахстана исполнится 30 лет. Наличие собственной национальной валюты – символ независимости и суверенитета, основа денежной системы государства.
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