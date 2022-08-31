Коллега Малышевой развеял мифы об ОРВИ

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Мифы об ОРВИ развеял в личном Telegram-канале соведущий Елены Малышевой по программе "Жить здорово!" педиатр-иммунолог Андрей Продеус, передаёт BaigeNews.kz.

"Если переохладился, обязательно заболеешь - нет. Болезнь возникает из-за встречи с вирусом, а не из-за того, что вы шли по улице без шапки в мороз или съели целых три мороженых", - написал доктор.

Коллега Малышевой добавил, что частые простуды не зависят от иммунитета.

По словам Продеуса, в лечении ОРВИ не помогают противовирусные препараты, народные средства вроде чеснока, капли против насморка, постельный режим и антибиотики. Кроме того, прививки против гриппа не защищают от "обычной простуды".

Иммунолог назвал мифом запрет на принятие душа во время болезни.

"Пренебрегать душем не стоит, надо отказаться лишь от распаривающих процедур (горячая ванна, баня), особенно если повышена температура", - объяснил он.

Кроме того, ошибочно мнение о том, что при отсутствии температуры больной не заразен. Он является распространителем вирусов до семи-десяти дней после начала заболевания, уточнил врач.

Ранее были раскрыты новые симптомы заражения COVID-19. По словам медика, наиболее частыми симптомами оказались также заложенность носа, головная боль и боль в глазных яблоках.