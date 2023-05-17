Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане

Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев сообщил, какие изменения могут произойти в сфере государственной службы в ближайшее время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"На сегодня все кандидаты сдают тесты для поступления на государственную службу. Раньше все жаловались, что тесты очень сложные и вопросы "мудреные". В настоящее время мы сокращаем количество вопросов по тестам. Например, если сейчас нужно сдать экзамен по девяти законопроектам, то в ближайшее время мы сократим их количество до четырёх. Вместо этого мы внедряем такие механизмы, как определение профессиональных качеств и способностей", - поделился планами председатель Агентства, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ежегодной конференции "Меритократия. Добропорядочность. Инновации".